Bari: riapre parzialmente il sottopasso Giuseppe Filippo e nuovi cantieri BRT in città

BARI - L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, comunica che nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto pubblico urbano BRT (Bus Rapid Transit), finanziato con fondi PNRR,nella direzione da viale Pasteur a via Brigata Bari, al termine degli interventi programmati.

Contestualmente, la carreggiata opposta, da via Brigata Bari a viale Pasteur, resterà chiusa al traffico. A partire da domani, sono previsti lavori di scarifica dell’asfalto, posa di rete elettrosaldata contenitiva, guaina rinforzante e strato di binder, con realizzazione della nuova segnaletica. Se le condizioni meteo lo consentiranno, l’intero sottopasso sarà riaperto al traffico entro il fine settimana.

Proseguono anche gli interventi sul lungomare Vittorio Veneto, tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina: conclusa la potatura dei cespugli di oleandro, l’impresa incaricata procede con la scarifica del manto stradale e con le lavorazioni analoghe a quelle del sottovia.

Per quanto riguarda il quartiere Japigia, domani, mercoledì 14 gennaio, inizieranno i lavori in via Paolo Aquilino, dove sorgerà il capolinea della Linea Rossa e della Linea Verde del BRT, integrato con le fermate di due linee del trasporto pubblico locale. L’area diventerà un nodo strategico di interscambio tra BRT e TPL, a servizio di residenze, uffici, negozi e scuole. Per consentire i lavori, su via Aquilino è stato istituito senso unico di marcia da via Toscanini verso via Loiacono.

Per aggiornamenti sui cantieri attivi in città, è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.