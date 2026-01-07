Bari: rinviato a venerdì 9 gennaio l’evento per i ragazzi speciali al Giardino di Santa Rita

BARI – L’evento dedicato ai ragazzi speciali, inizialmente previsto per questa sera, è stato rinviato a causa del maltempo. La nuova data è fissata per, sempre nel Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari.

Il Comitato Santa Rita, organizzatore dell’iniziativa, ha annunciato il posticipo sottolineando l’impegno a garantire la sicurezza dei partecipanti e a offrire un momento di incontro e condivisione in condizioni ottimali.

L’iniziativa, attesa dalla comunità locale, mira a creare uno spazio accogliente e inclusivo per i ragazzi speciali, con attività pensate per stimolare la socialità, il gioco e la partecipazione.

Il Comitato invita tutti a segnare la nuova data e a partecipare numerosi, confermando l’importanza dell’evento per la comunità del quartiere e per le famiglie coinvolte.