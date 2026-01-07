Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: “Sarò il presidente di tutti, ma prima delle persone”

BARI – Antonio Decaro è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Puglia. La proclamazione è avvenuta oggi nell’aula magna del Palagiustizia di Bari, ad opera della presidente dell’ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello, Giovanna De Scisciolo, e ha ricevuto un caloroso applauso dai presenti. Tra il pubblico anche il presidente uscente Michele Emiliano, che ha accolto Decaro con un saluto cordiale.

Il neo-presidente, entrando nella sala, ha salutato e abbracciato i presenti e, rivolgendosi alla famiglia seduta in prima fila, ha spiegato di aver scelto lo stesso abito indossato in occasione dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel suo intervento, Decaro ha sottolineato l’approccio sobrio e responsabile con cui affronterà il nuovo incarico: “Non sono abituato a fare proclami e promesse roboanti. Affronterò questa sfida da persona che serve la Repubblica, con impegno, dedizione, disciplina e onore, senza rimpianti e rimorsi. In questi mesi mi sono preparato, studiando e riflettendo sul ruolo e sulle responsabilità che comporta guidare una regione che ha vissuto una crescita enorme e che ha grandi aspettative”.

Decaro ha poi promesso una leadership inclusiva ma coraggiosa: “Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato, ma non sarò il presidente per tutti. Alcuni no saranno difficili, impopolari, ma chi governa pensando solo al consenso rinuncia al futuro. Io non voglio rinunciare al futuro della mia terra e della mia comunità. Sarò il presidente dei pugliesi prima che della Puglia, perché metterò sempre al primo posto le persone”.

Rivolgendosi infine alla comunità, ha concluso: “Da oggi si riparte da zero. Quel consenso, quella fiducia, quegli abbracci e lo straordinario affetto che ho riscontrato durante la campagna elettorale dovrò riconquistarli ogni giorno, lavorando con impegno, dedizione e passione”.

La proclamazione segna l’avvio ufficiale del mandato di Decaro, pronto a guidare la Regione Puglia con una visione che unisce attenzione sociale, responsabilità e trasparenza nell’amministrazione pubblica.