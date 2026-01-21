Bari, riqualificazione di via Manzoni: avviati lavori sul quarto isolato

BARI - Da oggi è in fase di allestimento l’di via Manzoni, compreso tra via Garruba e via Nicolai, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della strada, come comunicato dall’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi.

Per questo isolato è prevista la realizzazione di un tappeto centrale con trama a greca, ispirata al celebre marchio Versace, alternando pietra bianca di Trani e pietra lavica nera. La pavimentazione dei marciapiedi sarà realizzata con basole scure in pietra vulcanica e sono previste piantumazioni di Schinus terebinthifolius in appositi alvaretti.

A differenza dei precedenti isolati, il cantiere sul quarto isolato sarà organizzato in due step trasversali per garantire l’accesso a un garage con numerosi posti auto presente nel tratto di strada interessato dai lavori.

Contestualmente, è stata aperta al passaggio dei pedoni la fascia centrale del primo isolato, tra corso Italia e via Rossani, mentre la recinzione è stata spostata sui marciapiedi laterali di un metro e mezzo. Il tratto stradale diventerà “zona 10”, con un’ansa pedonale davanti all’ingresso della scuola Manzari Buonvino.

I lavori proseguono anche sul secondo e terzo isolato, tra via Rossani e via Garruba, e la chiusura del cantiere è prevista per il 30 giugno 2026, come da scadenze PNRR.

Per aggiornamenti sui cantieri è attivo il call center comunale, operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-17) e il sabato (9-13), per fornire informazioni tempestive sugli interventi di trasformazione urbana in corso.