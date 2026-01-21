Castellana Grotte, dalle strisce blu al verde pubblico, dalle affissioni al transennamento: al via i nuovi servizi di Multiservizi spa
Presentato questa mattina, martedì 20 gennaio, in conferenza stampa l’avvio dei nuovi servizi di pubblica utilità affidati dal Comune di Castellana Grotte alla società in house Multiservizi spa.
Alla presenza del sindaco Domi Ciliberti, dell’assessore comunale all’Ambiente Mjriam Lamontanara, del presidente di Multiservizi Michele Pote e del coordinatore dei servizi Giuseppe Curci, è stato ufficialmente annunciato l’ampliamento delle attività della società, che già gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia e sanificazione delle aree pubbliche.
Con il nuovo affidamento, Multiservizi spa assume la gestione di ulteriori servizi di pubblica utilità: gestione dei parcheggi a pagamento, sfalcio del verde pubblico, affissioni e transennamento. Si tratta di un passo decisivo per il radicamento della società sul territorio e per il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, in linea con la strategia dell’Amministrazione Comunale volta a una gestione sempre più efficiente e integrata delle attività di pubblica utilità. Come sottolineato nel corso dell’incontro, l’avvio di questi nuovi servizi rappresenta per Multiservizi una significativa fase di crescita, accompagnata anche dal rafforzamento dell’organico: sono infatti undici i nuovi lavoratori assunti per garantire l’efficace svolgimento delle attività previste.
Nel dettaglio, per il servizio affissioni è possibile prenotare gli spazi pubblicitari contattando Multiservizi spa al numero 3428523657 (telefono o WhatsApp) oppure scrivendo all’indirizzo e-mail multiserviziaffissioni@gmail.com. La consegna del materiale da affiggere dovrà avvenire presso gli uffici della società, in via Selva di Fasano 16, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il giovedì dalle ore 15 alle 17. Per quanto riguarda lo sfalcio del verde pubblico, la programmazione prevede la partenza dalle zone centrali del paese, con una progressiva estensione alle aree periferiche e rurali, seguendo un calendario che tiene conto anche delle esigenze stagionali. In merito invece alla gestione dei parcheggi a pagamento, restano invariati orari e tariffe, garantendo continuità nel servizio offerto.
“Affidare nuovi servizi di pubblica utilità alla Multiservizi - ha precisato il sindaco Ciliberti - non è soltanto una scelta amministrativa, ma è soprattutto una scelta strategica. Significa da una parte dare maggiore operatività ed efficienza ad alcuni servizi al cittadino e dall'altra dare orizzonti di sviluppo alla nostra società in house che può lavorare e progettare ora su nuovi fronti. Si tratta di una indicazione chiara sul futuro della Multiservizi, un futuro che ci auguriamo possa essere sempre più sostenibile e sempre più florido”.
“Questo è senza dubbio uno dei momenti più significativi dopo quello della costituzione della Multiservizi spa - ha evidenziato il presidente di Multiservizi spa Pote - L’affidamento di questi nuovi servizi rappresenta un passo decisivo nella nostra crescita e nel nostro radicamento sul territorio. Assumiamo con grande senso di responsabilità il compito di occuparci anche delle affissioni, dei parcheggi a pagamento e della cura del verde pubblico, consapevoli dell’importanza che questi servizi rivestono per il decoro e la vivibilità della città. Li svolgeremo con la massima premura, professionalità e attenzione, per rispondere in modo puntuale e adeguato alle esigenze della nostra comunità”.
“Dal punto di vista dell’ambiente e della manutenzione del verde pubblico - ha continuato l’assessore Lamontanara - è sicuramente un passaggio epocale che ci consentirà di avere a disposizione della comunità risorse dedicate, con un miglioramento dell’efficacia e dei tempi di realizzazione delle opere. La pianificazione degli interventi prevede un primo passo dedicato al centro urbano e, poi, a seguire, si procederà con le aree periurbane ed extra urbane”.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.castellanagrotte.ba.it, sul sito www.multiservizispa.com sui canali social ufficiali del Comune di Castellana Grotte e di Multiservizi spa.
