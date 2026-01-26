Bari, ristorante denuncia “quattro clienti fantasma”

BARI – «Purtroppo oggi dobbiamo segnalare un episodio a dir poco sgradevole che ci è successo sabato a cena nella nostra sede di Bari». Inizia così il post pubblicato sui social dal ristorante, in via Melo da Bari, a proposito di un episodio di mancato pagamento da parte di alcuni clienti.

«Queste quattro persone hanno mangiato e bevuto nel nostro locale e sono andate via senza pagare. A fine settimana esporremo denuncia contro di loro, dato che le telecamere di sicurezza hanno ripreso chiaramente i loro volti», spiegano i gestori.

«Vogliamo pensare che si tratti di una svista e ci auguriamo che le persone interessate passeranno a saldare il conto entro due giorni. In caso contrario, provvederemo a denunciarli alle autorità», concludono.