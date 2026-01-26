Bari, penalista denuncia il furto della bicicletta in centro città

BARI – «Una prece. Dopo tre anni di onorato servizio, la mia splendida bicicletta rossa, regalo dei colleghi di studio, è stata rubata». Inizia così il racconto sui social del penalista barese, vittima del furto avvenuto sabato scorso in pieno centro, nonostante la bicicletta fosse assicurata con un lucchetto a un palo.

«Pare sia un destino ineluttabile nella nostra città, che pure ha investito sulle piste ciclabili e dovrebbe puntare sulla mobilità sostenibile per ridurre traffico e emissioni nocive», osserva Laforgia.

«A parte il danno economico e il dispiacere personale, per incentivare davvero l’uso della bici in città servirebbero stalli sorvegliati con telecamere, almeno in centro. Altrimenti, sarà difficile», conclude il penalista, sottolineando la necessità di misure più efficaci per la sicurezza dei ciclisti.