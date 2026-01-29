Bellomo (FI): “Il fallimento della sinistra a Bari è Palese”

BARI – “Il fallimento della sinistra a Bari è… Palese.” Così il deputato, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, commenta la situazione del quartiere Palese, nel nord del capoluogo pugliese. Secondo Bellomo, il cartello in piazza Magrini, che dal 2018 annuncia lavori di riqualificazione mai iniziati, rappresenta “quanto mai emblematico” dell’incapacità delle amministrazioni di sinistra che si sono succedute negli ultimi anni.

“Basta pensare – sottolinea Bellomo – che in soli otto anni, nell’antica Roma, venne costruito il Colosseo. A Palese, invece, le varie amministrazioni di sinistra a Bari non sono state capaci nemmeno di dare il via a un semplice cantiere.”

Il deputato evidenzia come i cittadini delle realtà locali della zona nord della città, che contano più di 35mila abitanti, abbiano chiesto “a giusta ragione di avere una loro autonomia e di costituirsi come nuovo Comune della regione”. Secondo Bellomo, questo sarebbe “lo strumento più efficace per risolvere i tanti problemi di Palese e Santo Spirito, un territorio con una precisa identità storica e culturale costretto a subire l’incuria dell’ennesimo sindaco di Bari inadempiente”.

Il deputato invita le istituzioni a dare risposte concrete al comitato che da anni reclama autonomia, sostenuto da una larga maggioranza della popolazione. “Nel frattempo – conclude Bellomo – qualcuno rimuova quel cartello in piazza Magrini. Almeno, ci risparmino un’offesa continua e provocatoria all’intelligenza dei cittadini.”