A Ruvo di Puglia nasce “URBANA”: un progetto per il rilancio del centro storico

RUVO DI PUGLIA – Promuovere la residenzialità, sostenere l’imprenditorialità, valorizzare il rapporto tra città e campagna e incentivare la sostenibilità energetica: sono queste le quattro linee d’azione di, il nuovo progetto dedicato al centro storico di Ruvo di Puglia. L’iniziativa, finanziata dalnell’ambito dei Piani Urbani Integrati (PUI), rientra nel programma

“Urbana” è la parte operativa delle strategie elaborate nei mesi scorsi dall’Area 5 – Edilizia ed Urbanistica, con il supporto dei ricercatori della società Avanzi, e tutte le attività avranno sede a Palazzo Caputi, in via Alcide De Gasperi 26. Per informazioni è attivo l’indirizzo email urbana@comune.ruvodipuglia.ba.it.

Le azioni dedicate alla residenzialità saranno affidate alla Cooperativa Occupazione e Solidarietà, che istituirà una vera e propria Portineria di comunità. Qui saranno offerti servizi di supporto alla ricerca di alloggi, assistenza domiciliare per anziani e persone fragili, consegna di farmaci e spesa, babysitting e petsitting. La portineria promuoverà anche laboratori, momenti di animazione e politiche di vicinato, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e rendere il centro storico più vivibile e attrattivo.

Per lo sviluppo dell’imprenditorialità e del commercio, il progetto mira a costruire una comunità di operatori che possa attivare una vera e propria rigenerazione del commercio di prossimità, riconoscendo ai commercianti un ruolo sociale, culturale e urbano. Questo percorso sarà seguito da un team di esperti coordinato dall’architetto Ivan Iosca, con l’obiettivo di integrare attività economica e rigenerazione urbana.

Il rapporto tra città e campagna sarà valorizzato dal Bio-distretto delle Lame, che condurrà laboratori e iniziative per consolidare il legame identitario tra centro urbano e territorio rurale. Le attività promuoveranno la cultura della sostenibilità ambientale, la valorizzazione del paesaggio murgiano e delle produzioni tipiche locali, sostenendo al contempo il consumo locale.

Sul fronte della sostenibilità energetica, la società Efficientare accompagnerà cittadini e commercianti nella costituzione di una comunità energetica al servizio del centro storico, illustrandone funzionamento, opportunità e benefici concreti per chi deciderà di aderire.

“Siamo convinti che il centro storico, cuore identitario di Ruvo, possa rappresentare un’opportunità concreta per affrontare sfide come il bisogno abitativo e lo sviluppo economico – ha dichiarato il sindaco Pasquale Chieco – Il PNRR non significa solo grandi opere pubbliche, ma anche azioni immateriali, mirate a stimolare il tessuto sociale ed economico. Un lavoro forse meno visibile, ma altrettanto concreto, che costruisce un pezzo di futuro per il nostro centro storico.”

URBANA si propone quindi come un progetto integrato, capace di coniugare abitare, impresa, sostenibilità e identità territoriale, offrendo strumenti concreti per la rigenerazione del cuore antico di Ruvo di Puglia.