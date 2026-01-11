Bitonto, incendio nella notte: tre auto distrutte dalle fiamme, evacuati alcuni residenti

BITONTO - Attimi di panico nella notte a Bitonto, dove intorno alle 3.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un vasto incendio che ha coinvolto alcuni veicoli in sosta nel centro cittadino.

All’arrivo delle squadre di soccorso, tre autovetture parcheggiate tra le strette vie della città erano già completamente avvolte dalle fiamme. La violenza del rogo ha reso necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte, per garantire un adeguato approvvigionamento idrico e contenere l’incendio.

Le operazioni di spegnimento sono state complesse e si sono protratte per diverse ore. Il personale ha lavorato intensamente per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero ai mezzi adiacenti e alle abitazioni vicine. A scopo precauzionale, a causa dell’elevata temperatura e del denso fumo che ha interessato le facciate degli edifici limitrofi, è stata disposta l’evacuazione temporanea dei residenti delle palazzine interessate.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 8. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.