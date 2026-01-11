Taranto, uccisi a fucilate due cani di quartiere: choc nelle campagne tra Grottaglie e Fragagnano

TARANTO - Uccisi senza alcuna pietà. Due cani di quartiere, regolarmente microchippati, sterilizzati e intestati al Comune di Taranto, sono stati trovati senza vita nelle campagne tra Grottaglie e Fragagnano, zona che frequentavano da anni e dove erano conosciuti e accuditi dai residenti.

Billy, un pastore tedesco, è stato rinvenuto nei giorni scorsi in condizioni gravissime, colpito da un fucile da caccia. Trasportato d’urgenza e ricoverato presso la clinica veterinaria S. Raphael di Castellaneta, è morto dopo alcune ore a causa delle gravi ferite riportate.

Stessa sorte per Nina, un pastore maremmano, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stata colpita nello stesso giorno. Ferita, avrebbe tentato di fuggire, ma è stata ritrovata ieri senza vita. I due animali erano inseparabili e noti nella zona per il loro carattere docile. “Erano cani mansueti, non hanno mai dato fastidio a nessuno e stavano sempre insieme”, raccontano i residenti, profondamente scossi dall’accaduto.

L’episodio ha suscitato indignazione e dolore nella comunità locale e rilancia l’allarme sul fenomeno della violenza contro gli animali. L’uccisione di animali con armi da fuoco rappresenta un reato grave, punito dalla legge, e ora si chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto per individuare i responsabili di quello che appare come un gesto di inaudita crudeltà.