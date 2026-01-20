Brindisi, incendio a Tuturano: muore 87enne intrappolato in casa, figlia ferita

BRINDISI – Tragico epilogo per un incendio scoppiato questo pomeriggio in un’abitazione di Tuturano, frazione di Brindisi. Salvatore Tramonte, 87 anni, è stato trovato senza vita all’interno della casa, rimasto intrappolato dalle fiamme.

Ferita ma non in pericolo di vita la figlia di 57 anni, anch’essa presente al momento del rogo. La donna è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco e trasportata dal 118 all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverata.

L’incendio ha avvolto l’intero edificio, provocando anche il crollo parziale del solaio. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Brindisi.