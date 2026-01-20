Bari, almeno dieci coltellate uccidono Amleto Magellano: fatale il colpo al cuore

BARI – Sono almeno dieci i fendenti che hanno colpito Amleto Magellano, 39 anni, ucciso sabato scorso in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi di Bari. Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita oggi al Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino, il colpo fatale sarebbe stato inferto al cuore.

La vittima, nota alle Forze dell’Ordine e dipendente Amiu, sarebbe stata colpita con un’arma da taglio, che non è stata ancora ritrovata. L’aggressione potrebbe essere avvenuta al culmine di una accesa discussione.

Gli inquirenti stanno indagando sul passato e sulla vita privata di Magellano per risalire al responsabile e al movente dell’omicidio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre le autorità continuano a cercare elementi utili per chiarire l’accaduto.