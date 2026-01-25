Brindisi, scontro sotto il nubifragio: muore 38enne sulla provinciale San Vito–Specchiolla

BRINDISI - Un uomo di 38 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel Brindisino, lungo la strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Specchiolla.

La vittima viaggiava a bordo di una Bmw che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo furgonato tipo pick-up. Alla guida di quest’ultimo un uomo rimasto ferito, le cui condizioni sono ora al vaglio dei sanitari.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il 38enne non c’è stato nulla da fare. L’impatto è avvenuto mentre l’area era interessata da un violento nubifragio, che potrebbe aver influito sulla dinamica dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.