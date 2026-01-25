Scompare Sergio Menicucci: cordoglio della Rai

ROMA – È scomparso oggi a Roma il giornalista Sergio Menicucci, per molti anni volto noto della Rai, già caporedattore della TGR Molise.

Federica Frangi, consigliere del CDA Rai, ha espresso il proprio cordoglio: “Con profondo dispiacere apprendo della scomparsa di Sergio Menicucci. Un uomo di grande spessore umano e professionale, che ha lasciato un segno importante in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorarci fianco a fianco. In questo momento di dolore desidero esprimere la mia più sincera vicinanza al figlio Ernesto e a tutta la sua famiglia, condividendo il loro lutto e il ricordo affettuoso di una persona stimata e rispettata”.