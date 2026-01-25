Juventus travolge il Napoli: 3-0 al big match con Yildiz e Kostic decisivi

TORINO - La Juventus domina il big match contro il Napoli e si impone con un netto 3-0. La gara, attesa da tifosi e addetti ai lavori, ha visto i bianconeri partire subito forte. Nel primo tempo Thuram colpisce un palo, poi David sblocca il punteggio, mentre Buongiorno salva sulla linea un tentativo di Conceiçao, mantenendo la porta inviolata.

Nella ripresa il Napoli prova a reagire, ma un errore di Juan Jesus regala a Yildiz la possibilità di raddoppiare, che il giovane centrocampista sfrutta con freddezza. La chiusura del match arriva con la rete di Kostic, che fissa il punteggio sul 3-0.

Nel finale, l’allenatore della Juventus, Conte, concede l’esordio a Giovane e fa rientrare in campo Lukaku, senza però permettere al Napoli di accorciare le distanze. Una prestazione convincente per la squadra bianconera, che consolida la propria posizione e manda un segnale chiaro ai concorrenti nella corsa al vertice.