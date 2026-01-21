BRT, proseguono i lavori in corso Vittorio Veneto: modifiche temporanee alla viabilità fino al 21 febbraio 2026

BARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit) in città. Nell’ambito dell’intervento finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation EU”, nell’ambito del PNRR – Misura M2C2, Investimento 4.2 dedicato al trasporto rapido di massa, è stata firmata una nuova ordinanza dirigenziale per consentire l’avanzamento del cantiere su Corso Vittorio Veneto.

I lavori interessano il tratto compreso tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli e comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità. I provvedimenti saranno in vigore da oggi e fino al 21 febbraio 2026.

Nel dettaglio, è previsto il restringimento della carreggiata per tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto, nel tratto interessato dai lavori. Contestualmente, viene istituito il divieto di fermata su entrambi i lati della strada, sempre tra via Brigata Regina e via Niccolò Pizzoli.

Sono esclusi dai divieti e dagli obblighi i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e delle eventuali ditte subappaltatrici, così come i mezzi delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei servizi di soccorso pubblico ed emergenza, durante l’espletamento delle rispettive attività.

Per fornire informazioni aggiornate e puntuali ai cittadini sui cantieri attivi o in fase di attivazione sul territorio comunale, resta operativo il call center comunale dedicato. Il servizio è raggiungibile al numero 080 5772399 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.