“Capodanni di Puglia”, domani e domenica due nuovi appuntamenti musicali in piazza del Ferrarese

BARI - Prosegue a Bari Capodanni di Puglia, il programma di concerti ed eventi musicali in corso sul palco allestito in piazza del Ferrarese, accanto al grande Albero di Natale. La rassegna, promossa dal Comune di Bari e da Pugliapromozione in collaborazione con Puglia Culture, rientra nell’accordo di cooperazione tra l’amministrazione comunale e l’Agenzia Regionale del Turismo per la realizzazione integrata delle iniziative legate ai Capodanni di Puglia e al Natale a Bari.

Il cartellone prevede sette concerti complessivi, in programma fino a martedì 6 gennaio 2026, pensati per animare il centro cittadino e il cuore del borgo antico durante le festività, offrendo a cittadini e visitatori occasioni di incontro, intrattenimento e condivisione.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani, sabato 3 gennaio: alle ore 18 saliranno sul palco I Paipers, seguiti alle ore 19.15 circa dall’esibizione dei The Good Ole Boys. Domenica 4 gennaio, sempre a partire dalle ore 18, sarà la volta dei The Rumblers, mentre alle ore 19.15 chiuderanno la serata i Bread & Pussy.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si inseriscono in un calendario più ampio di spettacoli e attività di animazione che arricchiscono l’offerta culturale cittadina nel periodo natalizio e nei giorni compresi tra Capodanno ed Epifania. L’obiettivo è duplice: favorire momenti di convivialità sociale e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici, valorizzando Bari come destinazione viva e attrattiva anche nei mesi invernali.

Capodanni di Puglia è un progetto A.RE.T. Pugliapromozione – Regione Puglia, finanziato nell’ambito dell’Accordo di coesione Italia 2021–2027 Puglia, con risorse del Fondo di rotazione POC 2021–2027.

Gli artisti in programma

I Paipers riportano sul palco le atmosfere e le sonorità della musica italiana degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, accompagnando il pubblico in un viaggio tra twist, rock’n’roll e balli lenti. Ogni dettaglio dello spettacolo, dalla musica all’abbigliamento fino allo slang e alle atmosfere vintage, è studiato per evocare il fascino di un’epoca. Nel loro percorso artistico hanno aperto i concerti di nomi storici della musica italiana come Patty Pravo, Peppino di Capri e Red Canzian dei Pooh.

I The Good Ole Boys propongono uno show coinvolgente che richiama lo spirito autentico degli anni Cinquanta e Sessanta. Il loro repertorio spazia tra grandi classici firmati da Elvis Presley, Beach Boys, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Nancy Sinatra, Supremes e molti altri protagonisti della scena rock’n’roll, surf, blues e beat. Voci armoniose e assoli travolgenti di chitarra e pianoforte sostengono una ritmica incalzante, capace di trasformare ogni concerto in una vera festa.

Con The Rumblers il pubblico viene accompagnato in un viaggio musicale tra le sonorità americane degli anni Quaranta e Cinquanta, attraverso una scaletta che attraversa rock’n’roll, rockabilly, swing, surf, country e jump blues. La band si distingue per una formazione energica, con pianoforte, contrabbasso, batteria e chitarra protagonisti di un sound potente e trascinante.

Chiudono il programma domenicale i Bread & Pussy, una delle realtà più eccentriche e originali del panorama musicale indipendente. Provocatori e ironici, il gruppo porta sul palco uno spettacolo che fonde musica e teatro in un’esplosione di suoni, colori e libertà creativa. Il repertorio rilegge in chiave moderna e fuori dagli schemi grandi classici pop, funk e rock dagli anni Settanta agli anni Novanta, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e imprevedibile.