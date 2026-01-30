Carnevale di Putignano 2026: festa colorata, a misura di bambino e accessibile a tutti

PUTIGNANO – Il, giunto all’edizione 632, conferma il suo impegno per una festa inclusiva, dedicata alle famiglie e accessibile a tutti. Dopo il riconoscimento ricevuto lo scorso anno dal Garante regionale dei diritti per le persone con disabilità, la manifestazione punta quest’anno a rendere la partecipazione ancora più semplice e godibile.

Attenzione a bambini e famiglie

Torna il progetto Babymelo, con il supporto del Caseificio Artigiana e in collaborazione con l’Associazione “Il Melograno”. Due le aree dedicate ai più piccoli: su viale Estramurale a Levante n. 178 si terranno attività, laboratori e talk con esperti; su Corso Umberto I n. 55 sarà allestito uno spazio per il relax delle famiglie, con area allattamento, fasciatoio, angolo biberoneria e uno spazio gioco per momenti di pausa e condivisione.

Durante il Carnevale saranno organizzati laboratori di cartapesta al Museo Civico (1, 7, 15 e 17 febbraio), guidati da Gesi Bianco, esperta in didattica per l’infanzia. I bambini potranno sperimentare la lavorazione dei materiali di riciclo e realizzare piccoli manufatti da portare a casa.

Alla Biblioteca comunale “F. De Miccolis Angelini” si terrà il ciclo di incontri “Fiabe e allegorie dei carri 2026” per bambini dai 5 ai 10 anni (31 gennaio, 8 e 14 febbraio).

Previsti anche laboratori linguistici e creativi: “Inglese in Maschera” (7 e 10 febbraio) e “Parole in Maschera” (16 febbraio), per un primo approccio alla lingua inglese e alla lettura, unendo fantasia e manualità.

Il Caseificio Artigiana proporrà i laboratori gastronomici “Piccoli maestri di yogurt” (1 e 8 febbraio) e attività dedicate a grandi e piccini (15 febbraio) per scoprire sapori, abbinamenti e creatività in cucina.

Carnevale accessibile

Il Carnevale 2026 offre servizi dedicati alle persone con disabilità, coordinati da Abil Festa e promossi dalla cooperativa sociale “L’Integrazione”. Tra le novità: pedana attrezzata per la visione della sfilata in Largo Porta Nuova, area food coperta con tavoli di appoggio, audio descrizione per chi presenta difetti visivi e l’interprete LIS durante il concerto di BigMama e Madman.

Torna anche il workshop sensoriale “Carnevale al buio” presso la Biblioteca comunale (1, 7, 15 e 17 febbraio), con podcast dedicati ai carri allegorici, disponibili su App e Spotify.

Programma prima giornata – 1° febbraio

L’inaugurazione ufficiale del primo corso mascherato prevede 9 carri allegorici (7 in concorso, 2 fuori concorso), 7 maschere di carattere e 4 gruppi mascherati, con partenza alle 15:00. Dalle 11:00, musica, animazione, esposizioni artistiche e zona food animeranno tutta la giornata.

In serata, tre eventi musicali da non perdere: il concerto di Nina Zilli alle 20:00 in Piazza Principe di Piemonte, il “Lacrima Party” alle 21:30, e il concerto di Auroro Borealo su L’altro Palco di Largo Porta Nuova.

Il Carnevale di Putignano si conferma così una manifestazione di riferimento culturale e sociale, capace di unire spettacolo, tradizione, inclusione e sviluppo del territorio, offrendo un’esperienza di qualità, condivisa e accessibile a tutti.