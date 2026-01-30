Linea AV/AC Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Tuoro Sant’Antuono

NAPOLI – Prosegue a ritmo serrato l’avanzamento dei lavori per la nuova linea ferroviaria. È stato infatti completato lo scavo della, terza galleria più lunga del lotto, situata nel comune di Solopaca, in provincia di Benevento.

L’opera, lunga circa 1,4 chilometri, rappresenta una delle più complesse del lotto, realizzata in contesti geologici particolarmente impegnativi. Lo scavo ha richiesto interventi straordinari a causa di rinvenimenti archeologici all’imbocco lato Cancello, che hanno imposto modifiche progettuali per ridurre l’impatto sui tempi di realizzazione.

I lavori della galleria sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di Italferr, al Consorzio Telese Scarl, che riunisce le aziende Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti.

L’intera linea Napoli–Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN‑T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche tramite fondi PNRR, prevede 145 chilometri di tracciato, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate.

Il progetto rientra nell’iniziativa “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, volta a rendere accessibile ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere infrastrutturali e i benefici attesi per i territori coinvolti.