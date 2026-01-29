Ceglie Messapica, rapina in villa: coniugi immobilizzati e rinchiusi in uno scantinato

CEGLIE MESSAPICA - Mercoledì sera, 28 gennaio, una villa situata in Contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica è stata teatro di una violenta rapina. Erano in tre i malviventi, tutti armati e con il volto coperto dai passamontagna, che hanno fatto irruzione nell’abitazione di un medico.

Al momento della rapina in casa si trovavano il medico e sua moglie. I coniugi sono stati immobilizzati e rinchiusi in uno scantinato mentre i rapinatori facevano razzia di preziosi e denaro custoditi nella cassaforte. Dopo aver compiuto il colpo, i malviventi sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è stato reso noto l’ammontare del bottino.

Il medico è riuscito a dare l’allarme grazie al dispositivo antirapina installato nell’abitazione, che ha permesso l’intervento immediato delle guardie giurate della Cosmopol. Un vigilante, arrivato rapidamente sul posto, ha liberato i coniugi e allertato i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Non si tratta del primo episodio del genere nella zona: la sera del 28 novembre 2025, nelle campagne di Ostuni, una rapina simile aveva colpito un altro medico. Anche in quel caso, i malviventi erano tre, armati e con il volto coperto da passamontagna.

Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi e invitano chiunque abbia informazioni a contattare i carabinieri.