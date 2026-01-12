Como, coraggio sul lungolago: 63enne di Torremaggiore cade nel lago tentando di salvare un uomo

COMO – Un gesto di straordinario coraggio ha rischiato di trasformarsi in tragedia sul lungolago di Como. Il 63enne, originario di Torremaggiore (Foggia) e residente a Olgiate Comasco da quattro anni, è rimasto ferito tentando di salvare un uomo caduto nelle gelide acque del lago.

Nel tentativo di soccorrere la vittima, Samale è scivolato su gradoni scivolosi e ghiacciati, cadendo a sua volta in acqua. L’uomo ha riportato la frattura di sette costole e la perforazione di un polmone, ma grazie all’intervento di un gruppo di militari entrambi sono stati tratti in salvo. Samale è ora ricoverato nell’ospedale di Como, dove è stato sottoposto a un intervento.

Il gesto eroico è diventato virale grazie a un video, e oggi ha ricevuto il riconoscimento del sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, che lo ha ringraziato pubblicamente: «Per il suo gesto di eccezionale coraggio e straordinaria umanità compiuto in una situazione di grave e imminente pericolo».

«Tutto è avvenuto in pochi secondi mentre passeggiavo con mia moglie in attesa di andare a messa – racconta Samale – Ho visto un uomo in difficoltà nelle acque gelide e ho cercato di raggiungerlo. Sono scivolato, ma l’ho fatto per amore del prossimo, in modo del tutto spontaneo».

I soccorsi sono arrivati rapidamente, salvando entrambe le vite, e la vicenda è diventata simbolo di altruismo e coraggio nella comunità locale.