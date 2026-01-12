Ex Ilva di Taranto: incidente mortale sul lavoro, cordoglio e appello alla sicurezza

TARANTO – Tragico incidente questa mattina nello stabilimento, dove un operaio ha perso la vita durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Sull’accaduto è intervenuto l’eurodeputato Michele Picaro (FdI–ECR): «La morte dell’operaio è una tragedia che lascia sgomenti e richiama tutti a un forte senso di responsabilità». Picaro ha espresso «cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, ai colleghi e all’intera comunità tarantina».

«La tutela della vita e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta», ha aggiunto, sottolineando l’impegno del Governo Meloni nel rafforzare prevenzione, controlli e cultura della sicurezza.

«Ora è il momento del rispetto e della verità – conclude Picaro – perché fare piena luce su quanto accaduto è un dovere verso la vittima e verso tutti i lavoratori».

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente.