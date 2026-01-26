Contrasto al caporalato, firmato a Brindisi il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura

BRINDISI – È stato firmato oggi allailper il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del caporalato, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato nel territorio brindisino. L’accordo, autorizzato dalla Giunta regionale lo scorso 10 novembre, vede la partecipazione di Regione Puglia, Prefettura e Procura di Brindisi, Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, insieme a una rete di enti pubblici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e rappresentanze della comunità migrante.

Il Protocollo, frutto del Tavolo provinciale per il contrasto al caporalato, si propone di garantire un approccio coordinato per controllare le infiltrazioni criminali nei settori più vulnerabili, in particolare agricoltura e turismo. Composto da 11 articoli, prevede strumenti operativi concreti per la tutela dei lavoratori, con attenzione particolare ai migranti. Tra le misure principali:

Il, della durata biennale, prevede l’adesione di ulteriori soggetti pubblici e privati e sarà monitorato da unacon funzioni consultive e decisionali. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma regionale per prevenire infiltrazioni mafiose e sfruttamento dei lavoratori migranti, con la partecipazione della Puglia al coordinamento di cinque Regioni del Sud nel programma quinquennale, finanziato con 45 milioni di euro.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha dichiarato: “La Regione non si è mai sottratta alla lotta contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. Non esistono lavoratori migranti o autoctoni, esistono persone, esseri umani che hanno diritto alla dignità. Questo protocollo mira a spezzare la spirale negativa in cui operano i caporali, garantendo sicurezza ai lavoratori e alle comunità”.

L’assessora regionale alle Politiche migratorie Silvia Miglietta ha aggiunto: “La firma del Protocollo arriva in un momento di tensione per il territorio, dopo episodi di incendi dolosi contro strutture destinate all’accoglienza dei lavoratori migranti. La nostra presenza è una risposta concreta: le istituzioni non arretrano e sono compatte nella tutela dei diritti”.

Tra i firmatari figurano anche Questura di Brindisi, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ARPAL Puglia, INPS, INAIL, Camera di Commercio Brindisi-Taranto, sindacati CGIL, CISL, UIL, associazioni di categoria e comunità migranti presenti sul territorio.