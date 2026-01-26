PD, Stefano Minerva eletto capogruppo all’unanimità in Consiglio regionale

BARI – Stefano Minerva è il nuovoin Consiglio regionale. L’ex sindaco di Gallipoli è stato eletto oggi all’unanimità per guidare l’attività politica e istituzionale del gruppo più numeroso dell’assemblea pugliese.

«È un grande onore per me, che ho iniziato la mia carriera politica nelle giovanili del PD, e un’emozione rappresentare il gruppo più numeroso in Consiglio regionale», ha commentato Minerva. «Faremo valere i nostri valori e le nostre idee. Abbiamo già ragionato su alcune proposte di legge da portare all’attenzione dell’assise».

Il neo capogruppo ha aggiunto: «Saremo la spalla del presidente Decaro e manterremo un confronto costante con gli altri gruppi della maggioranza, affinché i lavori procedano secondo il programma che abbiamo scritto».

Il segretario regionale del PD e consigliere regionale Domenico De Santis ha dichiarato: «Il Partito Democratico va avanti compatto e unito, per affrontare le emergenze dei cittadini pugliesi. Ora dobbiamo dare risposte a chi ha riposto fiducia nel nostro partito e a chi ancora non lo ha fatto, dimostrando impegno e capacità nel migliorare la qualità della vita, garantire una sanità efficace, stipendi dignitosi e opportunità per i giovani di restare in Puglia».