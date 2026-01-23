Decaro Presidente: Giuseppe Fischetti nominato capogruppo in Consiglio regionale

BARI - Sarà il consigliere regionale Giuseppe Fischetti a guidare il gruppo consiliare dei consiglieri eletti nella lista civica a sostegno del Presidente Antonio Decaro. La nomina, maturata all’interno del gruppo, è stata condivisa all’unanimità dai neo consiglieri e dal coordinatore della lista Michele Abbaticchio.

Il nuovo capogruppo avrà il compito di coordinare l’attività politica e istituzionale del gruppo, garantendo un confronto costante e costruttivo sia all’interno del gruppo sia con le altre forze della maggioranza.

Il gruppo consiliare “Decaro Presidente” è composto dai consiglieri regionali Giuseppe Fischetti (Taranto), Tommaso Gioia (Brindisi), Silvia Miglietta (Lecce), Nicola Rutigliano (BAT), Giulio Scapato, Graziamaria Starace (Foggia) e Felice Antonio Spaccavento (Bari). Con questa nomina, il gruppo conferma il proprio impegno a lavorare in maniera unitaria e responsabile, nell’interesse dei cittadini pugliesi e in coerenza con il progetto politico che ha portato alla nascita della rete civica.

Giuseppe Fischetti, ex sindaco di Fragagnano e già vicepresidente della Provincia di Taranto, ha dichiarato:

“Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi del gruppo per la fiducia. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole dell’importanza del lavoro di squadra. Il mio impegno sarà valorizzare il contributo di ogni consigliere e rafforzare l’azione del nostro progetto politico, mantenendo come priorità l’ascolto dei territori e le esigenze concrete dei cittadini pugliesi”.