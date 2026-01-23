Rogo di Crans-Montana: Elsa Rubino esce dal coma, Eleonora Palmieri mostra le ustioni sui social

CRANS-MONTANA – Ha finalmente aperto gli occhi e, alla vista dei genitori, li ha riconosciuti Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni di Biella rimasta coinvolta nel rogo a Crans-Montana. La giovane, ancora ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo, resta in condizioni critiche e la prognosi è riservata, come ha confermato il padre Lorenzo.

Elsa è la più giovane dei sopravvissuti italiani. Nei 22 giorni trascorsi in ospedale è stata sottoposta a due interventi chirurgici: i medici hanno iniziato la ricostruzione dell’intestino gravemente danneggiato dal calore e da un’infezione batterica e hanno iniziato a trattare le ustioni di secondo e terzo grado che interessano circa il 60% del corpo. Il risveglio dal coma rappresenta un primo, fondamentale passo verso la ripresa, anche se il pericolo non è ancora scampato.

Tra i feriti c’è anche Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria del Riminese, trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano a quello di Cesena per favorire la vicinanza alla famiglia. La giovane ha deciso di mostrare pubblicamente i segni delle ustioni riportate sul volto, condividendo sui social un video con un messaggio di speranza: “Non smettere mai di onorare la vita”.