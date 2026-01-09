Dodicesima legislatura pugliese: dodici donne e un Consiglio rinnovato

BARI – La dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Puglia segna un record storico per la presenza femminile: dodici donne elette su cinquanta consiglieri, il massimo mai registrato nella storia dell’assemblea regionale.

Dieci delle dodici elette siederanno tra i banchi della maggioranza, mentre due rappresenteranno l’opposizione. Tra le conferme della scorsa legislatura figura Loredana Capone, presidente uscente del Consiglio, che potrebbe assumere la guida di una commissione. La presidenza dell’assemblea, invece, sembra destinata a un uomo.

La candidata più votata è la barese Elisabetta Vaccarella, assessora al Welfare del Comune di Bari, alla sua prima esperienza in Consiglio regionale con oltre 26mila preferenze. Nonostante il successo elettorale, non è certo che le venga assegnato un incarico assessorile nella nuova giunta del presidente Antonio Decaro, dove la rappresentanza femminile dovrebbe essere paritaria a quella maschile. La vicepresidenza potrebbe andare al Movimento 5 Stelle e, in tal caso, a una donna.

Tra gli esclusi eccellenti, figura Lucia Parchitelli, firmataria della legge sulla doppia preferenza, che non entra in Consiglio nonostante i 23mila voti. Restano fuori anche l’ex governatore Nichi Vendola, con 9mila preferenze, l’ex assessore al Bilancio Fabiano Amati, la ex assessora alla Salute Elena Gentile e il coordinatore di Azione Ruggiero Mennea.

Il Consiglio regionale comincerà ufficialmente la sua attività con la seduta inaugurale presieduta dal consigliere più anziano, Gigi Lobuono.

Elenco degli eletti:

Partito Democratico: Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano, Domenico De Santis, Giovanni Vurchio, Isab Lettori, Rossella Falcone, Stefano Minerva, Loredana Capone, Donato Pentassuglia Ciliento, Raffaele Piemontese, Francesco Paolicelli, Toni Matarrelli, Cosimo Borra.

Decaro presidente: Felice Spaccavento, Nicola Rutigliano, Tommaso Gioia, Graziamaria Starace, Giulic Silvia Miglietta, Giuseppe Fischetti.

Movimento 5 Stelle: Rosa Barone, Cristian Casili, Maria La Ghezza, Annagrazia Angolano.

Per la Puglia: Sebatiano Leo, Saverio Tammacco, Antonio Tutolo, Ruggiero Passero.

Fratelli d’Italia: Tommaso Scatigna, Tonia Spina, Luigi Caroli, Paolo Pagliaro, Renato Perrini, Dino B Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Antonio Scianaro, Nicola Gatta, Giampaolo.

Forza Italia: Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Carmela Minuto, Marcello.

Lega: Fabio Romito, Napoleone Cera, Gianni De Blasi, Antonio Scalera.

La nuova legislatura, confermata dalla Corte d’Appello di Bari e dai risultati della piattaforma del Viminale “Eligendo”, rappresenta un sostanziale rinnovamento rispetto alla precedente assemblea.