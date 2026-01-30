Expo Evolio 2026: grande successo per il Comune di Trinitapoli alla Fiera del Levante di Bari





Dall’olivo alla comunità dell’olio”: il territorio protagonista di un modello di sviluppo condiviso.

Prosegue con grande riscontro la partecipazione del Comune di Trinitapoli a Expo Evolio 2026, la fiera dedicata al mondo dell’olivicoltura e dell’olio extravergine di oliva in corso presso la Fiera del Levante di Bari, che si concluderà sabato 31 gennaio.

All’interno dello stand istituzionale, il Comune di Trinitapoli ha presentato il progetto

🌿 “Dall’olivo alla comunità dell’olio” 🌿

un percorso volto a costruire un modello di sviluppo territoriale fondato sulla collaborazione tra istituzioni, filiera produttiva e comunità locali.

Il talk “Dall’olivo alla comunità dell’olio”, svoltosi giovedì 29 gennaio, ha posto al centro Trinitapoli come laboratorio di un nuovo modello di sviluppo, in cui l’olivo diventa punto di partenza per generare relazioni, visioni e prospettive future. Un confronto concreto che ha restituito l’idea di una Comunità dell’Olio come spazio di partecipazione, innovazione e identità, capace di produrre valore economico e sociale.

Il dialogo si è sviluppato attraverso gli interventi di Francesco di Feo, Sindaco di Trinitapoli, Francesco Brandi, Assessore all’Agricoltura del Comune di Bitonto, Giovanni Landriscina, Assessore all’Agricoltura del Comune di Trinitapoli, e della Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, con il contributo di Federica Romano, Responsabile Città dell’Olio per il progetto “Comunità dell’Olio”, e dei professionisti della filiera olivicola di Trinitapoli.

In apertura, i saluti istituzionali di Cesareo Troia, Vicepresidente Vicario dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Coordinatore regionale Puglia, che ha sottolineato l’importanza del fare rete per trasformare l’olivicoltura in un progetto condiviso di crescita territoriale.

A coordinare il talk Vanni Sansonetti, Segretario regionale delle Città dell’Olio Puglia.

Particolarmente apprezzata la sinergia tra il Comune di Trinitapoli e l’I.I.S.S. Alberghiero “A. Moro” di Trani. Un sentito ringraziamento va al Dirigente scolastico Roberto Diana, all’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Trinitapoli, guidato dall’Assessore Giovanni Landriscina, e al funzionario comunale, Perito Agrario Giacinto Capodivento.

Presente anche Mariangela Lo Zupone, presidente dell’associazione Tautor e curatrice del Parco e del Museo Archeologico degli Ipogei, che ha arricchito lo stand con materiale informativo e divulgativo dedicato al Museo e al Parco Archeologico degli Ipogei.

Gli alunni e i docenti dell’Istituto hanno curato un momento di degustazione dedicato alle eccellenze del territorio, proponendo:

pan cotto rivisitato con crema di cime di rape e cipolla caramellata;

il dessert “Carolina”, tortino realizzato con carote di Margherita di Savoia, olio extravergine di oliva di Trinitapoli e mandorle di Toritto.

La partecipazione a Expo Evolio 2026 conferma l’impegno del Comune di Trinitapoli nella promozione dell’olivicoltura come elemento identitario e strategico per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato al futuro.



