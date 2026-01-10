10eLotto, Brindisi regina: tre vincite per un totale di oltre 45 mila euro. Premiate anche Battipaglia e Sanremo
Brindisi è stata assoluta protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Tra città e provincia – riporta Agimeg – sono state registrate tre vincite per un totale di oltre 45 mila euro. La prima da 20.000 euro si è verificata a Fasano, presso la ricevitoria di via Meucci, con un solo euro giocato sui numeri 05-08-11-13-22-33-36-88-89-90.
Le altre due vincite sono gemelle, entrambe da 12.600 euro ciascuna. È successo a Brindisi, in via Germania.
La Puglia è stata premiata anche dal Lotto. Ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, sono stati vinti 10.516,67 euro con una giocata da 4 sulla ruota Nazionale.
Le altre vincite del 10eLotto
La vincita più alta del 10eLotto di ieri, a ogni modo, è stata registrata a Battipaglia (SA) in via Paolo Baratta: 30.000 euro con 3 euro puntati sui numeri 03-12-15-20-26-48-52-81.
Da segnalare anche i 25.000 euro aggiudicati a Sanremo (IM) in corso Felice Cavallotti con una giocata da 20 euro e le due vincite da 20.001 euro avvenute a Castiglione del Lago (PG) in via Roma e a Roma in via degli Aldobrandeschi entrambe con una puntata da 2 euro.