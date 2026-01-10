10eLotto, Brindisi regina: tre vincite per un totale di oltre 45 mila euro. Premiate anche Battipaglia e Sanremo

Brindisi è stata assoluta protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Tra città e provincia – riporta Agimeg – sono state registrate tre vincite per un totale di oltre 45 mila euro. La prima da 20.000 euro si è verificata a Fasano, presso la ricevitoria di via Meucci, con un solo euro giocato sui numeri 05-08-11-13-22-33-36-88-89-90.