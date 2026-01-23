Ferrovie dello Stato: dalle ore 01:00 di lunedì 26 gennaio alle ore 06:00 di sabato 28 febbraio 2026 per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Bari - Taranto alcuni treni subiscono variazioni



Ferrovie dello Stato comunica che dalle ore 01:00 di lunedì 26 gennaio alle ore 06:00 di sabato 28 febbraio 2026, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Bari - Taranto, alcuni treni subiscono variazioni.





I treni regionali della relazione Bari Centrale - Taranto e i treni R19836 - R19833 della relazione Bari Centrale – Gioia del Colle sono cancellati e sostituiti con bus;





I treni regionali 23544 e 23579 della relazione Bari - Centrale - Fasano subiscono variazioni d’orario;





I treni FR 8820 e 8807 della relazione Taranto - Milano Centrale sono cancellati da Bari Centrale a Taranto.





I treni Intercity 817 e 823 della relazione Bari-Reggio di Cal.-Villa S.G., 605 e 612 della relazione Milano- Lecce e Intercity Notte 758 e 765 della relazione Milano-Lecce subiscono modifiche di orario e di percorso. Previsto servizio bus sostitutivo I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, ad eccezione di: Bari villaggio del lavoratore (Via Bruno Buozzi); Acquaviva delle Fonti (Via Monteschiavo - vicinanze sottopasso); Gioia del Colle (Via Fratelli Capurso, ex Via Lagomagno, retro - stazione); Castellaneta (Via San Francesco n. 62 - ex Edificio Enel); Massafra (SS 7, civico 10 - fronte LIDL). L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. Sui bus non sono ammessi animali di grossa taglia. I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e biglietterie.