CeglieTeatro, mercoledì 28 gennaio lo spettacolo 'Il giro del mondo in 5 minuti'



CEGLIE MESSAPICA (BR) - Un'impresa sportiva diventa racconto teatrale e chiave di lettura della storia italiana del Novecento. Mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospita Il giro del mondo in 5 minuti, spettacolo di prosa fuori abbonamento della Stagione Teatrale 2025/26, promossa con il sostegno di Puglia Culture.





Sul palco Claudio Cremonesi, per PEM Habitat Teatrali, protagonista di uno spettacolo intenso e coinvolgente che prende le mosse da un dato reale: 5 minuti e 15 secondi, il tempo con cui la squadra italiana di ciclismo su pista vinse la finale olimpica dell’Inseguimento a Squadre alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Tra quei ciclisti c’era Francesco Zucchetti, giovane atleta lombardo che conquistò l’oro olimpico mentre l’Italia, lontano dai riflettori sportivi, scivolava verso uno dei momenti più drammatici della sua storia.





Il testo e la drammaturgia sono di Domenico Ferrari, la regia è firmata da Rita Pelusio, con musiche originali di Alessandro Sicardi, disegno luci di Simone Pizzi e scene di Claudio Cremonesi, con il prezioso contributo di Ciclofficina Fantasma – L.OC.K.



