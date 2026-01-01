Fiocchi azzurri e rosa in Puglia: i primi nati del 2026

BARI - Il 2026 si apre con emozione e gioia negli ospedali pugliesi. A inaugurare il nuovo anno nella provincia di Barletta-Andria-Trani è stato Gabriele, nato appena un minuto dopo la mezzanotte all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Il piccolo, che pesa 3 chili e 190 grammi ed è lungo 49 centimetri, è un secondogenito ed è venuto alla luce con parto spontaneo. Sia lui sia la mamma Maria sono in ottime condizioni di salute. Con ogni probabilità, Gabriele è anche il primo bambino nato in Puglia nel 2026.

A Bari, invece, la prima nata del nuovo anno si chiama Luana. La bambina è venuta al mondo all’ospedale San Paolo poco dopo la mezzanotte. Pesa circa 3 chili e mezzo e gode di ottima salute, così come la sua mamma. La nascita di Luana ha portato grande entusiasmo nel reparto maternità del nosocomio barese.

A Foggia, il primo nato del 2026 è Claudio, venuto alla luce quattro minuti dopo la mezzanotte. Il neonato pesa 3,2 chilogrammi ed è in perfette condizioni di salute. È il primo figlio di una coppia residente a Carapelle. Grande la commozione e la gioia all’interno del reparto di maternità, condivise non solo dai familiari, ma anche dall’équipe medica. Alla nascita erano presenti il dottor Raffaele Piemontese, le infermiere Rosaria, Maria Teresa e Annalisa, insieme alle ostetriche che hanno assistito al parto.

Le prime nascite del 2026 in Puglia si trasformano così in un simbolo di speranza e rinnovamento, accogliendo il nuovo anno con sorrisi, emozioni e momenti di grande umanità.