Lecce, due giornate di squalifica per Eusebio Di Francesco

Eusebio Di Francesco dovrà fermarsi per due turni. Il giudice sportivo ha infatti squalificato l’allenatore del Lecce per due giornate in seguito all’espulsione rimediata nel corso della gara persa 0-3 contro il Como, disputata allo stadio “Via del Mare” e valida per la diciassettesima giornata del girone di andata di Serie A.

Il tecnico giallorosso è stato allontanato dal direttore di gara al 22’ del primo tempo dopo veementi proteste nei confronti dell’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Roma). Di Francesco ha contestato la decisione di convalidare il gol del vantaggio del Como, realizzato da Nico Paz al 21’, ritenendo che l’azione fosse viziata da un fallo dello stesso Nico Paz ai danni di Ramadani.

A causa della squalifica, Di Francesco non potrà sedere in panchina nella trasferta contro la Juventus, in programma sabato 3 gennaio alle ore 18 all’“Allianz Stadium” e valida per la diciottesima giornata di campionato. Il tecnico salterà anche la successiva sfida casalinga contro la Roma, prevista per martedì 6 gennaio alle ore 18 al “Via del Mare”, incontro della diciannovesima giornata di andata. Il rientro in panchina è fissato per domenica 11 gennaio alle ore 12.30, in occasione di Lecce-Parma, match valido per la ventesima giornata di Serie A.

Nel corso della sua carriera, Eusebio Di Francesco ha allenato numerosi club, tra cui Venezia, Frosinone, Verona, Cagliari, Sampdoria, Roma e Sassuolo. In passato ha già avuto un’esperienza sulla panchina del Lecce, dal 24 giugno al 4 dicembre 2011. Il suo percorso comprende anche Pescara, Pescara Under 19, Virtus Lanciano e Val di Sangro.

Per il Lecce, l’obiettivo stagionale resta la salvezza, traguardo fondamentale per consolidare la presenza del club nel massimo campionato nonostante le difficoltà incontrate in questa fase del torneo.