Foggia, incidente mortale all’alba: perde la vita una donna di 80 anni

FOGGIA - Tragico incidente stradale questa mattina a, poco dopo le 7, all’incrocio tra. Nell’impatto ha perso la vita una donna di circa 80 anni, mentre una ragazza che viaggiava con lei è rimasta ferita.

Il veicolo della donna si è scontrato con un furgone che trasportava latte, il cui conducente ha riportato lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.