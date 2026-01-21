Tragedia a Torricella: morto il piccolo Antony, 10 mesi, ustionato gravemente

BARI - Non ce l’ha fatta, il bimbo di dieci mesi rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico avvenuto lo scorso novembre nella frazione di, a Torricella. Dopo, il piccolo è deceduto nel reparto di rianimazione del

Secondo quanto ricostruito, l’acqua bollente di un bollitore gli aveva provocato ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo. La Procura di Bari ha sequestrato la salma e sta valutando l’eventuale esecuzione dell’autopsia.

Al momento, risulta indagata la madre, unica presente in casa al momento dell’incidente. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica completa della tragedia.