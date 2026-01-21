Lecce, incidente sulla tangenziale est: donna ferita in codice rosso

LECCE - Questa mattina,, intorno alle 4, una donna è rimasta ferita in un incidente stradale sulla, nei pressi dello svincolo 9/B.

Secondo le prime informazioni, la conducente, unica a bordo, ha urtato il new jersey per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, alimentato a gas metano, e l’area dell’incidente.

La donna è stata affidata al personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi per trauma da dinamica. La Polizia di Stato ha effettuato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.