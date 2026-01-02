Foggia, la Fiamma Olimpica illumina il capoluogo dauno

FOGGIA - Un momento storico e ricco di emozione ha caratterizzato oggi Foggia: laha fatto tappa nella città dopo aver attraversato Barletta e Castel del Monte, regalando immagini suggestive e simboliche che uniscono sport, bellezza e identità del territorio.

Dopo la tappa di ieri a Bari, al termine di un lungo tour tra Salento e Trulli, il percorso della fiamma continua a attraversare i luoghi più iconici della Puglia, portando con sé i valori di pace, unità e passione sportiva, elementi centrali dello spirito olimpico.

La BAT si conferma ancora una volta un palcoscenico naturale per eventi di rilevanza internazionale, capace di attirare l’attenzione di cittadini e appassionati, e di valorizzare la ricchezza culturale e paesaggistica della regione.

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Foggia non rappresenta solo un momento di spettacolo: è anche un’occasione di riflessione sui valori dello sport come strumento di aggregazione, inclusione e promozione del territorio. Un evento destinato a restare nella memoria di chi vi ha assistito e nel cuore della comunità.

ph_Ezio Cairoli