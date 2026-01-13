Foggia, ladro aggredito mentre tenta di rubare un mezzo: il video diventa virale

FOGGIA - Un episodio di violenza urbana ha attirato l’attenzione dei social a Foggia nei primi giorni di dicembre, anche se la vicenda è emersa solo nelle scorse ore. Un uomo è stato ripreso mentre aggrediva un ladro che stava tentando di rubare un mezzo parcheggiato per strada. Il video, di pochi secondi, mostra la vittima a terra tra un furgone e un’auto mentre l’aggressore lo colpisce con violenza, nonostante le urla del malfattore.

Secondo le prime informazioni, il ladro sarebbe noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di vandalismo ai danni di autovetture. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare l’aggressore, che al momento dell’arrivo degli agenti non si trovava più sul posto.

La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social e nelle chat cittadine, tra chi condanna il ricorso alla giustizia fai-da-te e chi invece esprime esasperazione per il fenomeno dei furti in città. Le indagini della Polizia sono in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione e per stabilire eventuali responsabilità penali.