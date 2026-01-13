Atletica pugliese: due primati regionali e grandi esordi nel weekend indoor

ph_Atletica Puglia

BARI - È iniziata alla grande la stagione indoor 2026 per gli atleti pugliesi, che nel primo weekend di gare fuori regione hanno collezionato risultati di rilievo e due nuovi record regionali.

Il primo record regionale arriva grazie a Letizia Bruno (US Foggia Atl. Leggera), che corre i 60 metri in 7.50, migliorando di un centesimo il primato già detenuto dallo scorso anno. Sui 3000 metri, Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) stabilisce la Migliore Prestazione Regionale Indoor U20, fermando il cronometro a 9:42.00.

Tra gli altri protagonisti pugliesi scesi in pista al PalaCasali di Ancona spiccano Francesco Cormio (U20, Giovani Atleti Bari) con 200 metri in 22.52, Jacqueline Akakpovi (U23, ASD Giovani Atleti Bari) con PB 200 metri in 25.28, Daniele Arcidiacono (US Foggia Atl. Leggera) con PB 60hs H106 in 8.37 (8.45 in finale), Elsa Giampaolino (Cus Bari) con 60hs in 8.94 e Leandro Lo Surdo (US Foggia Atl. Leggera) con 60hs H91 in 8.18 (PB).

Nei salti, ottimi esordi per i giovani: Giacomo Ferramosca (Elite Academy Bari) nel triplo con PB a 14.09 metri, Federica Palazzo (Giovani Atleti Bari) nel lungo con 5.80 metri e Carla Della Tommasa (Giovani Atleti Bari) con 5.20 metri tra le U18.

Debutto nei lanci per Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta), che nel getto del peso da 7,260 kg raggiunge i 18.42 metri, a poco più di 40 cm dal suo primato personale indoor.

Nella sessione di domenica, oltre ai record di Bruno e Marinelli, si segnalano Piero Locorotondo (Am. Atl. Cisternino) con PB 60 metri in 6.92 e Simone Santomauro (Elite Academy Bari) con PB indoor sugli 800 metri in 1:55.35.

Tra i Cadetti, tanti giovanissimi in gara alla ricerca di prestazioni valide per le rappresentative pugliesi indoor. Andrea Gambino (Giovani Atl. Bari) corre i 60 metri in 7.38 in finale, Annalaura Andriani (Atl. Salento) salta 5.07 metri nel lungo al primo anno di categoria e Francesco Pio Colella (US Foggia SNA) raggiunge 3.40 metri con l’asta (PB).

Un avvio di stagione che promette grandi soddisfazioni per l’atletica pugliese, con numerosi giovani pronti a distinguersi nelle prossime gare a livello nazionale.