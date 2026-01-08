Foggia, neve e gelo: scuole chiuse e disagi alla circolazione

FOGGIA –hanno colpito le zone montane della provincia di Foggia, con un imbiancamento particolarmente intenso sul

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, molti Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole e si registrano disagi alla circolazione stradale. Il ghiaccio presente su strade e ponti rende prudente limitare gli spostamenti e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Le squadre di emergenza e gli enti locali invitano cittadini e automobilisti alla massima attenzione, soprattutto nelle zone più alte, dove il manto nevoso e il ghiaccio persistono.