Bari, presentata la IV edizione di Professional Expo: formazione, novità ed experience

BARI – Giovedì 8 gennaio aldi Bari è stata presentata la, l’evento fieristico dedicato ai settori della, organizzato da Rocco e Marco Solimine. La manifestazione vedrà la partecipazione di importanti aziende italiane e brand internazionali, che presenteranno le loro ultime innovazioni tecnologiche.

“Sarà un’edizione ricca di attività all’insegna della competenza e della professionalità”, ha commentato Rocco Solimine. “Avremo la presenza di importanti marchi del settore, esperti professionisti e tante opportunità per i visitatori. L’obiettivo è creare un ambiente dinamico e aperto allo scambio, capace di offrire esperienze concrete a chiunque voglia approfondire, aggiornarsi o lasciarsi ispirare”.

Professional Expo si svolgerà sabato 17 e domenica 18 gennaio al The Nicolaus Hotel, con un’area espositiva di oltre 2.000 metri quadrati, e si rivolge sia ai professionisti sia agli appassionati di fotografia. L’evento comprenderà sessioni dedicate alla fotografia classica, digitale e discipline affini, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento sul mercato in continua evoluzione.

Una delle principali novità di questa edizione è l’introduzione delle “Experience”, percorsi strutturati in cui i fotografi potranno utilizzare macchine e obiettivi specifici in contesti simulati: wedding, moda e sport, con la partecipazione di modelli e modelle per ricreare situazioni di scatto reali. L’obiettivo è offrire un ambiente controllato dove sperimentare attrezzature e tecniche in condizioni operative diverse.

Sul fronte formativo, l’evento proporrà un ricco programma di workshop condotti da professionisti del settore. Il calendario completo dei laboratori e delle attività sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito ufficiale professionalexpo.it.

L’ingresso è gratuito e la registrazione può essere effettuata online o direttamente in fiera al momento dell’accesso.

The Nicolaus Hotel – Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 – Bari

Infoline: 3495269727



