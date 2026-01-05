Foggia, ritrovate 19 auto rubate cannibalizzate e date alle fiamme

FOGGIA - Diciannove, in gran parte, sono state rinvenute nelle campagne del, creando allarme per l’impatto ambientale e la sicurezza idraulica della zona. A denunciare il ritrovamento è stato, comandante degli ispettori ambientali

Durante i controlli effettuati ieri, gli ispettori hanno individuato 15 carcasse di auto incendiate nei pressi dell’ex pista di Borgo Mezzanone, mentre altre quattro auto cannibalizzate sono state trovate nel torrente Carapelle, tra Manfredonia e Cerignola.

“Prima di Natale avevamo provveduto alla pulizia del torrente. Oggi, invece, l’amara sorpresa”, ha dichiarato Marasco, sottolineando che le carcasse ritrovate ostruiscono il normale deflusso delle acque, aumentando i rischi per allagamenti e ulteriori danni ambientali.

Il ritrovamento evidenzia una pratica criminale che non solo riguarda il furto di veicoli, ma che comporta anche gravi conseguenze per l’ambiente e la sicurezza del territorio, rendendo necessario un intervento immediato delle autorità competenti per la rimozione delle carcasse e il ripristino della regolare viabilità delle acque.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica del fenomeno criminale, che sembra collegato a una attività di smontaggio e traffico di pezzi di ricambio di auto rubate.