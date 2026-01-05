Serracapriola, il sindaco soccorre una donna in ipotermia sulla provinciale 144

SERRACAPRIOLA - Stava raggiungendo il vicino comune diper assistere a una partita di calcio quando si è imbattuto in una scena drammatica: una donna riversa sull’asfalto ine il figlio in evidente stato di agitazione. È accaduto nel pomeriggio dilungo la. Protagonista del salvataggio è stato, sindaco di, centro di 3.680 abitanti in provincia di Foggia.

“Ero diretto al campo sportivo di San Paolo, dove si doveva disputare l’incontro con la squadra del mio paese – ha raccontato il primo cittadino – quando, percorrendo la provinciale in solitaria, ho notato una donna di circa 60 anni a terra e suo figlio, sulla trentina. Pioveva a dirotto, c’era molta nebbia e le temperature erano proibitive. Erano le 14.45 e la strada era completamente deserta”.

Leombruno si è fermato immediatamente per prestare soccorso. “Mi sono accorto subito che la donna era in condizioni critiche: labbra violacee, mani congelate, non riusciva a parlare”. Il sindaco ha quindi allertato il 118, venendo informato che l’ambulanza di Serracapriola era impegnata in un altro intervento a San Severo.

“In attesa dei soccorsi – ha spiegato – ho preso un asciugamano che avevo in auto e ho cercato di riscaldarla. Stavo per caricarla in macchina quando, mentre ero ancora al telefono con il 118, ho visto arrivare l’ambulanza. Il personale sanitario ha preso in consegna la donna e il figlio”. Le condizioni della donna, ha poi confermato il sindaco, non destano preoccupazione ed è fuori pericolo.

Secondo quanto appreso, madre e figlio erano sprovvisti di telefoni cellulari, motivo per cui non avrebbero potuto chiedere aiuto. “Da anni hanno fatto questa scelta di vita – ha aggiunto Leombruno –: ogni giorno percorrono decine di chilometri a piedi nelle campagne per raccogliere verdura. Lo hanno fatto anche ieri, nonostante condizioni climatiche davvero proibitive”.

Un gesto di prontezza e umanità che ha evitato conseguenze ben più gravi e che ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza dell’attenzione e della solidarietà anche nelle situazioni più imprevedibili.