Forza Italia critica l’avvio della presidenza Decaro: “Già partiti gli annunci”

BARI – “Primo giorno di lavoro per il neo presidente Michele Decaro e siamo già agli annunci”. È quanto affermano i consiglieri regionali delin una nota diffusa oggi, all’indomani dell’insediamento del nuovo governatore della Puglia.

Secondo gli esponenti azzurri, il clima politico sarebbe già tornato a quello pre-elettorale. “La sensazione è che si stia ripiombando nel ‘Grande fratello’: ogni passo viene fotografato e raccontato e, talvolta, la narrazione supera di gran lunga la realtà”, si legge nel comunicato.

Al centro delle critiche l’annuncio, attribuito al presidente Decaro, di un imminente provvedimento sulle liste d’attesa in sanità, che potrebbe essere firmato a breve. “Ci auguriamo non solo che sia vero, ma soprattutto che si tratti di atti realmente efficaci per il bene dei pugliesi”, sottolineano i consiglieri regionali di Forza Italia.

Il gruppo annuncia un atteggiamento vigile e di controllo sull’azione del nuovo governo regionale. “Siamo pronti a studiare e verificare ogni carta che verrà firmata e a confrontarci con i cittadini per monitorarne i risultati”, prosegue la nota.

L’auspicio finale è che non si tratti dell’avvio di una stagione caratterizzata esclusivamente da comunicazione e promesse. “Ci auguriamo che non sia appena ricominciato il ‘festival degli annunci’”, conclude Forza Italia.