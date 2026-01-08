Bari, controlli ad “Alto Impatto”: 679 persone e 206 veicoli verificati

BARI – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio addisposti dal Questore di Bari, la Polizia di Stato ha intensificato nelle scorse settimane le attività di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza pubblica.

Complessivamente sono state controllate 679 persone, di cui 142 con precedenti o segnalazioni di Polizia, e 206 veicoli. Durante 17 posti di controllo sono state elevate 5 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

Sono state eseguite 4 perquisizioni personali, mentre due persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Due cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, e a un terzo straniero è stato notificato il decreto di espulsione.

I controlli hanno riguardato anche il settore commerciale: sono stati effettuati 10 accertamenti amministrativi presso esercizi, sale da gioco e VLT.

La Polizia di Stato assicura che le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio cittadino.