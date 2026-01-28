Fratelli tutti - insieme con arte: serata speciale al Petruzzelli di Bari per i bambini di Terra Santa

I bambini della Terra Santa vivono una delle emergenze umanitarie più dolorose del nostro tempo. Nasce così l’idea del Commissariato di Terra Santa con il supporto dell’Ufficio Comunicazione e Fundraising della Provincia “San Michele Arcangelo” dei Frati Minori di Puglia e Molise di organizzare una serata di solidarietà, “Fratelli tutti - insieme con arte”, che si terrà domenica 15 febbraio, alle ore 20.30, nel suggestivo scenario del Teatro Petruzzelli di Bari.L’evento sarà un concentrato di bellezza, declinata in musica, parole, testimonianze e performance artistiche. Un’occasione unica per offrire un aiuto reale e fraterno a chi ne ha più bisogno e di ricordare, sia ai partecipanti che ai destinatari di questo aiuto, che la bellezza è un diritto. E che essa passa anche dal garantire ai bambini condizioni di vita dignitose.Per questo, alcuni noti protagonisti del mondo dello spettacolo italiano hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della pace e della speranza donando per una sera la propria arte e trasformando la bellezza in bene, la sensibilità in solidarietà.Tra gli ospiti noti, Sergio Rubini, Michele Fazio, Al Bano, Cinzia TH Torrini, Ralph Palka, Maurizio Fabrizio, Katia Astarita, Stefano Di Battista, Niky Nicolai, Violante Placido, Antonio Maggio, Faraualla e Tiziana Schiavarelli. Sul palco, ad accompagnare gli artisti, la band con Giuseppe Bassi al contrabbasso, Beppe Brizzi alla batteria, Aldo Bucci alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore e Gino Palmisano al pianoforte. Attesi anche altri artisti a sorpresa. Presenta la serata Antonio Stornaiolo.L’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, del Comune di Bari, dei Rotary - Club metropolitani di Bari, dei Club Inner Wheel di Bari e vede la presenza come media partner di Radio Vaticana, Vatican News e Telenorba.I biglietti ancora disponibili si possono acquistare sul circuito Viva Ticket a questo link o dal botteghino del Teatro Petruzzelli.Per tutte le altre info, è possibile consultare la pagina Facebook 'Fratelli tutti. Insieme con arte'.