Unika, Accademia dello Spettacolo - Workshop di musical performing con Attilio Fontana e Maurizio Semeraro sull’opera musicale “Padre Pio - Actor Dei”





Sabato 31 gennaio (dalle 15,30 alle 19,30) e domenica 1° febbraio (dalle 10 alle 18) l’Accademia dello spettacolo Unika di Bari ospiterà, nella sede di via Padre Massimiliano Kolbe 3/a, il Workshop di musical performing con Attilio Fontana e Maurizio Semeraro (già allievo dell’Accademia), sull’opera musicale Padre Pio - Actor Dei che andrà in scena il 12 aprile al Teatroteam di Bari e il 17 aprile al Nuovo Teatro Orione di Roma.Il laboratorio intensivo infatti è finalizzato alla messa in scena e alla selezione di nuovi talenti da parte del regista Fontana proprio per quelle date dove il frate cappuccino di Pietrelcina sarà presentato in modo umano e attuale, tra storia, fede e lotte interiori, come un vero combattente di Dio.Nel dettaglio il workshop sarà incentrato sul movimento scenico, sullo studio del personaggio attraverso i brani e le scene più intense dell’opera e il canto individuale e corale.Dunque un laboratorio di arti sceniche a 360 gradi dove si affronta il mestiere del performer che è la forma artistica più completa e che darà modo ai ragazzi e aspiranti cantanti, attori o danzatori di avere come guidatori due figure rilevanti del panorama artistico italiano, Attilio Fontana e Maurizio Semeraro che nel contesto di questo laboratorio si ritrovano mettendo a disposizione degli allievi anni di esperienza e professione nei piu' importanti progetti del panorama teatrale e di musical italiano.Il materiale artistico su cui si lavorerà sarà estrapolato dall'opera musical "Padre Pio Actor Dei" uno spettacolo che, oltre far incontrare i due artisti per la prima volta nel 2007, è considerato da sempre uno dei musical italiani più apprezzati e che contiene brani e scene perfette per esplorare il lavoro del performer su un palco attraverso canzoni, scene singole o corali volte a costruire una vera e propria messa in scena finale.Gli allievi più attitudinali verranno selezionati per far parte del cast nella replica speciale dell'opera musical "Padre Pio Actor Dei"."Questo workshop è l'occasione giusta per chi vuole esplorare il lavoro del performer a fondo, scavando nella propria anima artistica e umana, andando a scovare dentro di sè gli strumenti per affrontare il palco con consapevolezza, oltre a poter avere la possibilità di essere in scena al fianco di grandi professionisti", dichiara Maurizio Semeraro.“Fare teatro è l'emergenza di comunicare con altri esseri umani e il miglior modo di farlo è ‘imparare’ ad essere il più autentici possibile. Oggi è uno dei pochi luoghi rimasti dove coltivare l'empatia soprattutto per i giovani”, afferma Attilio Fontana.Attilio Fontana nasce a Roma nel febbraio del 1974. Attore, cantante e performer è attualmente impegnato con la tournée dello spettacolo “Tre Uomini e Una Culla” di Coline Serreau. Negli anni è stato protagonista di fortunate tournée teatrali come “Vacanze Romane” con Serena Autieri, “Quegli Strani Vicini di Casa” di Cesc Gay, “Qualche volta scappano” per la regia di Pino Quartullo. E’ stato protagonista di musical come “Hair”, “ActorDei”, “Tosca Amore Disperato” e “Cenerentola.com”. In teatro è inoltre stato al fianco di Lorella Cuccarini ne “Il Pianeta Proibito” ed è stato scelto per il Festival Magna Graecia da Giorgio Albertazzi con lo spettacolo “Agorafollia”. Nel 2013 e nel 2014 conquista il titolo di Campione e Super campione nel programma di Rai Uno, “Tale e Quale Show”. Nella Fiction lo ricordiamo in “Caterina e le sue Figlie“, “L’ onore e il rispetto” e in numerose altre serie Rai e Mediaset. Scrive e compone inoltre colonne sonore, musiche per il teatro e vanta collaborazioni come autore con Lucio Dalla e diverse major discografiche.Maurizio Semeraro, attore, cantante, performer nasce a Taranto nel 1983. Dal 2003 al 2007 si forma presso l'Accademia Unika di Bari. Nel 2007 entra a far parte del cast di “Actor Dei”, poi de “Il Principe della Gioventù”, de “L’ avaro” di Moliere, di “Poveri ma Belli” per la regia di Massimo Ranieri, de “I Promessi Sposi” di Michele Guardì, di “Aladin”, di “Alice nel paese delle meraviglie”. Nel frattempo inizia la collaborazione coi “Mezzotono” (formazione Pugliese di musica a cappella) con i quali toccherà diversi paesi in tutto il mondo. Nel 2014 inizia l’avventura di “Rapunzel” il musical, con Lorella Cuccarini. Nello stesso anno sarà in “Ma l'amore no” scritto e diretto da MarcoGrossi. Sarà poi in “Billy Elliot”, “L'uomo la bestia e la virtù”, “Evita”, con protagonista MalikaAyane e nel musical “Robin Hood”. Nel 2025 è Davy Jones ne "Pirati dei caraibi - La maledizione di Davy Jones". In questa stagione teatrale sarà anche Mr. Simpson in "Cantando sotto la pioggia", per la regia di Luciano Cannito.