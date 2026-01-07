Funerali delle vittime italiane di Crans-Montana: l’addio a Giovanni Tamburi a Bologna

ROMA - Oggi l’Italia rende omaggio alle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. Stamattina, a Bologna, si sono svolti i funerali di Giovanni Tamburi, 16 anni, mentre a Roma si è dato l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti. Nel pomeriggio, alle 14.45, è prevista la cerimonia per Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano. A Lugano si terrà la commemorazione di Sofia Prosperi, mentre domani a Genova sarà celebrato il funerale di Emanuele Galeppini.

In tutte le scuole italiane questa mattina alle 10.30 sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Durante la cerimonia a Bologna, il padre di Giovanni, Giuseppe Tamburi, ha rivolto parole commosse al figlio: “Il primo gennaio hai perso la vita e io l’ho persa con te. A differenza tua, io vivrò con un vuoto incolmabile, ma tu no”.

Giovanni è stato descritto come un ragazzo “bello, meraviglioso dentro e fuori”, attento ai fratelli e alle nonne, amante della scuola, dello sport, della musica e del cinema. Sognava di diventare DJ e si distingueva per empatia e maturità.

“Non potrai più andare a trovare quella ragazza, provare la moto nuova, percorrere la strada che avevi davanti — grazie per i 16 anni che ci hai regalato. Ti amerò per sempre”, ha concluso il padre. La folla presente ha risposto con un lungo applauso, in segno di vicinanza e solidarietà.