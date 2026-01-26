Giochi del Mediterraneo, Decaro a Taranto: “Occasione straordinaria per la Puglia, lavoro sinergico con Governo e commissario”

TARANTO – Il presidente della Regione Puglia,, ha incontrato oggi a Taranto ile il, in un incontro operativo del Comitato dei Giochi del Mediterraneo, per definire le linee di lavoro in vista dell’edizione di agosto.

“I Giochi del Mediterraneo sono per Taranto e per la Puglia un’occasione straordinaria che non possiamo permetterci di fallire”, ha dichiarato Decaro. “Per questo abbiamo voluto essere qui con gli assessori e una parte della struttura regionale che segue i grandi eventi, lavorando insieme al Commissario e al Governo per preparare al meglio l’appuntamento”.

Durante l’incontro è emersa la necessità di avviare tavoli di lavoro su infrastrutture e viabilità, sul piano sanitario e sulla presenza della protezione civile. “A questi temi si aggiungono gli eventi collaterali che potranno animare la città e il territorio, con l’intento di trasformare i Giochi in un grande evento non solo sportivo, ma anche economico, sociale e turistico”, ha aggiunto Decaro.

Il presidente pugliese ha sottolineato l’importanza di creare sinergie per garantire che gli investimenti realizzati lascino un’eredità duratura sul territorio. Il Comitato organizzatore ha rassicurato sui procedimenti per la realizzazione o riqualificazione degli impianti, mentre la Regione supporterà alcuni servizi per migliorare accessibilità e accoglienza delle delegazioni.

Durante l’incontro si è discusso anche di risorse, con possibili ulteriori stanziamenti e la collaborazione di sponsor privati, sulla scia di quanto avviene per i Giochi Olimpici.

Alla riunione nella nuova sede del Comitato organizzatore hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali Donato Pentassuglia (Sanità) e Cristian Casili (Sport e Welfare), il capo di gabinetto Davide Pellegrino, il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e il sindaco del capoluogo Piero Bitetti.